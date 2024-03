Basket Serie C. Folgore subito ko

Niente da fare. Il tanto sperato cambio di passo (e di mentalità) non c’è stata. La seconda fase del campionato di Serie C Unica, quella decisiva per la permanenza in categoria, per la Folgore Fucecchio è iniziata esattamente come era finita la prima, ossia con una sconfitta. Un sonoro ko sul campo di Ponte Buggianese contro Monsummano, che fa ancora più male perché i padroni di casa erano entrati in questa post season con gli stessi 2 punti dei biancoverdi fucecchiesi. A non cambiare, oltre al risultato finale, è stato purtroppo l’atteggiamento dei ragazzi di coach Rastelli, troppo remissivo una volta andati sotto nel punteggio. Debutto amaro con la nuova maglia, quindi, per gli ultimi arrivati Mori e Spinelli. La Folgore infatti ha giocato alla pari solo nel primo quarto quando, assistita da una buona mira, è riusciti a chiudere in vantaggio di 4 punti (21-25 al 10’). Dopo il primo riposo, però, Monsummano rientra in campo più determinato e con una difesa asfissiante manda letteralmente in crisi i biancoverdi, che non trovano più la via del canestro. Con un parziale di 21-7, quindi, i valdinievolini vanno all’intervallo lungo con la doppia cifra di vantaggio (42-32 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la Folgore continua ad essere impacciata e il divario si amplia inesorabilmente. Al termine del terzo quarto, infatti, il tabellone del Pala Pertini di Ponte Buggianese segnala: 58-44. Partita di fatto chiusa con gli ultimi dieci minuti che scorrono inesorabili fino al 73-54 finale. Adesso i biancoverdi torneranno in campo domenica prossima alle 18 al palazzetto di Fucecchio, ospitando la Fides Livorno, un successo e un ko in questo girone D di seconda fase che comanda comunque con 10 punti. Questo invece il tabellino fucecchiese contro Monsummano: Scomparin, Foschi, Mori, Gazzarrini 3, Spinelli 6, Tamburini, Mbaye n.e., Berti 9, Chiti 13, Menichetti 17, Orsucci, Ghiarè 6.