Basket serie c. Folgore, vittoria pesante fuori casa

Vittoria importante su un campo ostico come quello di Bottegone per una Folgore Fucecchio che bissa il successo dell’andata e aggancia a quota 10 il Sansepolcro, portandosi in decima posizione. Dopo un primo quarto equilibrato, 15-19 per il team di coach Pistolesi, una maggiore intensità difensiva nella seconda frazione permette ai biancoverdi di andare all’intervallo con un consistente vantaggio (27-38). Terzo tempino dai due volti; nei primi minuti la Folgore piazza un affondo che la porta a più 18, salvo poi subire un deciso ritorno di Bottegone. All’ultimo riposo Gazzarrini e compagni mantengono comunque 10 punti di vantaggio (56-46), che sono poi bravi a gestire nell’ultimo quarto fino al 77-59. Esordio in casa Folgore del classe 2004 Lorenzi.

Questo il tabellino biancoverde: Ferrati, Calugi 8, Galligani 5, Giachetti 4, Orsini Si. 16; Gazzarrini 6, Pupeschi n.e., Orsini St. 18, Lorenzi, Menichetti 18, Tessitori 2, Orsucci. I biancoverdi torneranno in campo domenica alle 18 a Fucecchio contro il Cus Firenze.