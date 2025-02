Basket serie C, Forlimpopoli tocca anche il +28 e resta imbattuta. Questi Baskérs sono d’acciaio: solo 2 punti concessi nel 1° quarto

Continua la marcia trionfale dei Baskérs Forlimpopoli che battono senza appello anche la terza forza del campionato, Fossombrone, con un 55-70 (2-14; 18-33; 32-58) che vale la diciassettesima vittoria di fila e il matematico accesso ai playoff con ben nove giornate di anticipo.

Tutto nasce in un primo quarto difensivamente perfetto in cui Tamboura segna il primo canestro della partita e l’unico del quarto dei suoi, prima di un 14-0 di parziale che proietta i forlimpopolesi subito avanti in doppia cifra: appena 2 punti concessi in dieci minuti a una rivale forte e in fiducia, che arrivava sei vittorie consecutive.

Nel 2° quarto è Fin a rintuzzare il divario, che si dilata oltremisura nel terzo parziale quando una sfuriata di Lorenzo Brighi porta i suoi fino sul +28, grazie anche alla presenza di Jonas Bracci nel pitturato. Nell’ultimo quarto Fossombrone prova a limare il distacco, con il solo Foglietti sugli scudi (15 per lui alla fine) senza però riuscire mai a rimettere in discussione il risultato finale.

Il tabellino: Bocchini, Brighi A. 17, Galletti, Ruscelli 2, Sampieri 5, Rossi, Grassi, Baldisserri, Brighi L. 19, Fin 7, Bracci M. 5, Bracci J. 17. All.: Tumidei.