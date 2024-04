Basket serie c. Giornata amara per San Marino e Santarcangelo Titans sconfitti da Foligno 57-60 in serie C umbro-marchigiana. Quarto periodo difficile per Millina, con solo 7 punti segnati. Prossima partita contro Porto Sant'Elpidio. Angels perdono contro Casalecchio nel playout di C emiliano-romagnola.