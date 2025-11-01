Basket serie C. Gli Angels provano a confermarsi. I Titani vogliono il riscatto

Prova a centrare il tris, la Dulca Santarcangelo, e l’occasione è data dalla gara interna di stasera col Pisaurum (ore 21, dirigono De Carolis di Fermo e Giorgi di Vallefoglia). Al PalaSgr arriva una squadra che si è sbloccata nell’ultima giornata dopo i due ko precedenti e che ha in Andrea Maggiotto l’alfiere indiscusso. La 37enne ala è da anni un top player per la categoria ed è capace di esprimere lampi di talento indiscusso. Per lui, fin qui, 20 punti a partita e importanza decisiva nell’attacco pesarese. Santarcangelo, che ha trovato un eccellente Forino nell’ultima gara, è reduce da due successi e con un’ulteriore affermazione si rilancerebbe nei quartieri alti. Sarà sfida tra il secondo attacco del girone, quello degli Angels (80.3 segnati a partita) e una difesa, quella del Pisaurum, che ne concede 73.

Cercano il riscatto invece i Titans (in foto Ugolini), che oggi ospitano Urbania e vogliono tornare ad afferrare il referto rosa dopo i due ko esterni degli ultimi turni. Anche i marchigiani sono reduci da due sconfitte, ma tra le mura amiche, e non hanno iniziato il campionato come da tradizione degli ultimi anni. Non si gioca al Multieventi di Serravalle ma ad Acquaviva (ore 18.30, arbitri Limone e Romanella di Pesaro) e la Pallacanestro Titano dovrà fare attenzione soprattutto a Rokas Pocius e Vlad Bantsevich. Il primo è un 4-5 lituano da oltre 22 punti a partita che nell’unica gara vinta ne ha messi 36. Il secondo un 3-4 bielorusso di formazione italiana che attualmente contribuisce con 16 punti a partita. Per i Titans una gara cruciale per tornare a correre.