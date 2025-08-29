Basket serie C. Gli Angels svelano le amichevoli

Prima settimana di allenamenti degli Angels, che hanno già la lista completa delle amichevoli prestagionali. I clementini se la vedranno con la Sg Fortitudo domenica 7 settembre a Cesenatico (ore 15), poi trasferta a Pesaro per incontrare il Pisaurum mercoledì 10 (20.30). Sabato 13 e domenica 14 settembre quadrangolare a Molinella con la squadra locale, il 4 Torri e Argenta. Infine, il derby con San Marino di mercoledì 17 (18.30) e il ritorno col Pisaurum di sabato 20 (17.30). Le ultima due partite si giocheranno al PalaSgr.

"L’idea, in questa prima fase, è quella di cercare la giusta forma fisica e i meccanismi di squadra – dichiara coach Davide Tassinari -. Sappiamo di essere una squadra giovane e in questo inizio la scelta è stata quella di partire con un gruppo allargato che comprende sostanzialmente anche l’Under 19. Ci stiamo allenando bene, è stato un buon inizio".

Mancano ancora Ronci e Ruggeri, che stanno osservando qualche giorno di riposo dopo l’Europeo Under 16. "Siamo molto orgogliosi di loro e di quello che hanno fatto – continua il coach clementino -. Sono arrivati a giocarsi il bronzo dopo un percorso di grande livello. Per quanto ci riguarda è tutto finalizzato alla loro crescita individuale, li aspettiamo".

Chi deve ancora unirsi del tutto al gruppo è Eugenio Rivali, che sta procedendo nel percorso di recupero dall’infortuno al crociato di inizio febbraio. "Eugenio sta proseguendo col lavoro specifico, ora valutiamo la risposta del ginocchio in questa fase. Tutto sta procedendo bene, nei tempi".