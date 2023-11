Basket serie C. Gli Angels di scena a Molinella. I Titans alla prova Perugia

Impegni di diversa portata per Angels e Titans in Serie C. Nel girone B emiliano-romagnolo, la Dulca Santarcangelo di coach Serra fa oggi visita a Molinella (palla a due alle 21) alla ricerca di una vittoria non semplice contro una squadra che sta cercando di non perdere troppo terreno dalla coppia di testa formata da Global Bologna e Medicina. Momento complicatissimo a livello di infortuni per i clementini, che cercano di resistere nell’attesa del rientro di tutti, soprattutto nell’anno nuovo quando la squadra prenderà realmente la sua forma definitiva. La classifica: Global Bologna e Medicina 12; Molinella, Forlimpopoli e Guelfo 8; Bsl San Lazzaro e Ozzano 6; Dulca Santarcangelo e Lugo 4; S.G. Fortitudo 2; Scuola Basket Ferrara 0.

Nel girone marchigiano, i Titans di coach Millina (nella foto Giacomo Frigoli) non vogliono sbagliare nel turno casalingo di oggi con Perugia (ore 18, Multieventi di Serravalle). Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte-beffa: San Marino di uno a Montemarciano allo scadere, gli umbri di due in casa con Foligno. Per i biancazzurri un appuntamento da non sbagliare per poi andare con la testa sgombra al match della prossima settimana con lo schiacciasassi Recanati che sta facendo il vuoto in campionato. La classifica: Recanati 18; Montemarciano 14; Gualdo e Fossombrone 12; Pall. Titano e Osimo 10; Montegranaro, Porto Sant’Elpidio, Foligno e Basket Giovane Pesaro 8; Perugia, Falconara, Tolentino e Jesi 6; Assisi, Urbania e Todi 4.