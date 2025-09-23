Acquista il giornale
Basket serie C. Gli Angels regolano Pisaurum nell’ultimo test amichevole

di LORIANO ZANNONI
23 settembre 2025
Nicola Gardini, autore di 7 punti

Settimane di test per le squadre della C e gli Angels non fanno eccezione. Nell’ultima amichevole Santarcangelo ha avuto la meglio 76-66 del Pisaurum, con entrambe le formazioni prive dei leader designati. I clementini con Rivali tuttora fermo ai box dopo l’infortunio di inizio anno, i marchigiani col fantasioso Maggiotto out. Ne è venuto fuori un incontro ben controllato dalla squadra di coach Tassinari, che sono andati sotto nel primo periodo (17-21) ma poi hanno risalito la corrente nel secondo quarto (22-12). Nel terzo pari a quota 15 e nel quarto ancora vittoria Angels per 22-18, che hanno chiuso così sul +10. In bella evidenza Saltykov, top scorer a 14 punti, ma buone cose sono state messe assieme anche da Macaru, in doppia cifra a 12.

Il tabellino di Santarcangelo: Broglia 8, Macaru 12, Frisoni 7, Ronci 7, Ruggeri 9, Saltykov 14, Gardini 7, Vandi 5, Amaroli 3, Pennisi 2, Forino 2, Valmaggi. All.: Tassinari. L’esordio in campionato degli Angels è in programma sabato 4 ottobre al PalaSgr con Osimo.

