Basket Serie C. Guelfo, grande fiducia dopo il colpo su Pesaro

Il Guelfo Basket ha vinto con grande autorità la sfida casalinga con il Real Magnifico Pesaro. Non sono state però tutte rose e fiori, nei primi due quarti i gialloblù hanno dovuto subire il gioco e la buona vena realizzative degli ospiti avanti di 3 dopo 10 minuti (18-21) e di sole due lunghezze all’intervallo lungo (42-44). Nella ripresa è uscita un’altra partita, Pesaro ha segnato solo 6 punti, mentre Castel Guelfo ne ha imbucati 24 volando sul +16. Da li in avanti non c’è più stata gara con gli uomini di Agresti capaci di finire con un comodo ed esaltante +24.