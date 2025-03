BASKET SERIE C. I Baskérs ospitano il Real penultimo

Sfida abbordabile, ma da non sottovalutare per i Baskérs Forlimpopoli, che oggi alle 18 ospitano al PalaDimensioneVending il Real Magnifico Pesaro, formazione che attualmente occupa il penultimo posto. La giovanissima compagine marchigiana, formata per la maggior parte dai giocatori dell’Under 19 Eccellenza della Vuelle, ha mostrato nelle ultime settimane una buona crescita e trascinata dalla verve degli esterni David Cornis (17 punti di media) e Pietro Reginato può dare fastidio, tanto che è reduce dalla roboante vittoria contro la cenerentola Ancona (99-51).

La gara si deciderà probabilmente nella metà campo anteriore, dove si affrontano la miglior difesa del torneo, quella artusiana, con appena 58 punti di media subiti, e la peggiore, visto che i pesaresi subiscono quasi 81 punti ad allacciata. Sulla carta, la distanza pare considerevole, ma le assenze in casa Baskérs e il precedente dell’andata, terminato ‘solo’ 71-84 per i ragazzi di coach Tumidei, impongono grande attenzione per provare a conquistare la vittoria numero 22 in altrettante partite.