BASKET SERIE C. I Baskérs ripartono: stesa la Sg Fortitudo. Dall’accoppiata Brighi-Bracci 35 punti

Tornano al successo i Baskérs Forlimpopoli che, dopo le sconfitte sui campi di Cmp Global e Molinella, alla terza trasferta consecutiva battono 56-75 (24-10, 33-38, 45-55) la Sg Fortitudo, rilanciando la propria marcia. E dire che la gara non si era messa bene per i ragazzi di coach Tumidei, finiti sotto 24-8 al 9’, ma capaci di una reazione pronta, con un controbreak di 7-24, che permette agli artusiani di andare in vantaggio alla pausa lunga. Nella ripresa, però, la partita cambia volto: la difesa si fa assordante, concedendo appena 23 punti in 20’, mentre in attacco sono i canestri del duo Brighi-Bracci a scavare il netto solco che consente ai Baskérs di conquistare una vittoria che riporta fiducia e serenità nella squadra.

Chemifarma Baskérs: Dellachiesa, Benedetti 3, Brighi A. ne, Brighi L. 17, Ruscelli 9, Naldini, Rossi 5, Lazzari 6, Bracci 18, Dell’Omo 3, Farabegoli 14, Palazzi. All. Tumidei.

v. r.