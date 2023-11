BASKET SERIE C. I Baskérs ritornano in casa: c’è Ozzano

Gara insidiosa per i Baskérs Forlimpopoli che, dopo tre trasferte consecutive e il turno di riposo, stasera tornano sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending dopo quasi un mese per ospitare il Cmo Ozzano. I bolognesi, con un allenatore fuori categoria come Paolo Moretti, possono contare su due veterani del calibro di Bonfiglio e Guarino, oltre che su un manipolo di giovani di belle speranze, reclutati da tutta Italia, su cui spiccano l’ivoriano Kissima (tra i cinque migliori marcatori del girone con quasi 15 punti a gara) e il georgiano Gogishvili. Reduci dal successo contro la Fortitudo, gli emiliani vorranno bissare ma per i Baskérs, che dovrebbero finalmente recuperare Antonio Brighi per il match, vincere è fondamentale per restare nelle zone nobili della classifica, nel gruppo delle inseguitrici al duo di testa Cmp-Medicina.

v. r.