Basket serie c. I Baskérs vogliono chiudere secondi

Ultima sfida della regular season per i Baskérs Forlimpopoli che, questa sera alle 20, ospitano il Guelfo Basket, in un match tutt’altro che ininfluente per la classifica. Con un successo, infatti, i ragazzi di coach Tumidei sarebbero matematicamente certi del secondo posto, mantenendo inoltre l’imbattibilità casalinga stagionale.

Rispetto allo scivolone di Santarcangelo, i galletti recupereranno capitan Lorenzo Brighi, ma non Dario Farabegoli ancora ai box, contro una formazione ostica, che ha nel roster due ex come Franco Flan (aggiunto in corsa dopo la partenza di Sinatra) e Alessandro Biandolino (fuori per infortunio). Tra i giocatori da non sottovalutare nel roster emiliano, attenzione a Bergami, Naldi e Santini, elementi di grande solidità e in grado di fare male su entrambi i lati del campo.