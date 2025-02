Basket serie C. I Titans passeggiano su Ancona. E gli Angels volano al PalaSgr

La corsa degli Angels non si ferma. In casa con Montegranaro, Santarcangelo fa la voce grossa fin da subito, concede la miseria di quattro punti nel primo quarto e finisce con l’imporre 80-59. Una vera prova di forza nei confronti di una squadra da playoff, un successo che significa distacco di -4 invariato rispetto all’imbattuta Forlimpopoli. L’inizio di gara spiega tutto: Dulca immediatamente sull’8-0 con super Saltykov e sul 15-4 al 10’ grazie a una difesa di livello straordinario. Nel secondo trova brillantezza anche l’attacco, con le iniziative di Benzi, Giovannelli e Bedetti che consentono agli Angels di dilagare fino al 42-20 del 20’. Nella ripresa i clementini amministrano e non consentono a Montegranaro di riavvicinarsi. Il tabellino: Goi 15, Giovannelli 7, Baschetti, Macaru 9, Benzi 8, Rossi 2, Bedetti 16, Mari 7, Frisoni 4, Lombardi, Amaroli 2, Saltykov 10. All.: Serra.

Successo in tranquillità anche per i Titans, che non hanno problemi col fanalino di coda Ancona e chiudono il match sull’86-69. I marchigiani sono avanti solo sullo 0-3, poi comanda sempre San Marino. La squadra di Rossini arriva anche sul +28 al 24’ (60-32), poi Ancona accorcia ma senza mai mettere in pericolo il successo dei padroni di casa. Ottima la prova di Francesco Fusco, un rebus irrisolto per la difesa ospite. Il tabellino: Borello ne, Bomba 9, Gasperoni 3, Cardinali 5, M. Botteghi 2, Macina 4, Fusco 27, T. Botteghi, Lorenzi 6, Felici 22, Liberti, Fiorani 8. All.: Rossini.

La classifica: Forlimpopoli 38; Dulca Santarcangelo 34; Fossombrone 30; Porto Sant’Elpidio e Urbania 24; Pall. Titano, Pisaurum e Jesi 18; Montegranaro 16; Guelfo e Osimo 14; Falconara 10; Real Pesaro 8; Ancona 0.