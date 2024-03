Basket serie C. I Titans a Perugia

Di nuovo in campo, la Pallacanestro Titano, e dopo la grande prestazione con Montemarciano di sabato scorso, l’idea è di centrare quella striscia di risultati positivi che potrebbe consolidare definitivamente i primi quattro posti in attesa dei playoff. Stasera la truppa di Millina è di scena a Perugia (ore 21, arbitri Pepe e Piancatelli) contro una squadra che insegue a quattro lunghezze di distanza e che al momento è ancora tra le prime otto, pur se il gruppo di centro classifica è decisamente nutrito.

A otto giornate dal termine della regular season, i Titans fanno vista a una squadra battuta in maniera netta all’andata (65-50) ma sempre piuttosto pericolosa tra le mura amiche. È in un ottimo momento, il team umbro, vincente in 6 delle ultime 7 gare e dunque in grande fiducia.

Nella serie C emiliano-romagnola, è agli sgoccioli la regular season degli Angels Santarcangelo. Inutili, ai fini della classifica, le due partite rimanenti, con la Dulca che ormai non può più arrivare ai playoff e ripartirà da nuova graduatoria nei playout, che peraltro presentano ora più possibilità di salvezza rispetto alla delibera di inizio stagione. Domani sera, nell’ultima sfida casalinga (poi ci sarà la trasferta di Ozzano), la formazione clementina se la vedrà con Forlimpopoli, una delle tre coi playoff già in tasca assieme a Medicina e CMP Global.

Si giocherà alle ore 21 al PalaSgr, arbitri della partita saranno De Palo e Aly Belfadel.