Basket serie C. I Titans blindano il quarto posto. Angels, niente da fare a Molinella

Vittoria per i Titans e sconfitta per gli Angels in questo turno di Serie C. La Pallacanestro Titano di coach Piero Millina fa sua per 65-50 una gara che era diventata piuttosto complicata contro Perugia. Gli umbri, arrivati in otto, hanno giocato con una formazione estremamente giovane, con punta di diamante un ragazzo del 2005 come Gauzzi. Per i padroni di casa tre quarti in saliscendi (47-47 al 30’), poi un ultimo periodo da difesa di ferro, con tre soli punti concessi, tra l’altro negli ultimi secondi. Minuto dopo minuto la vittoria sammarinese è diventata inevitabile e il quarto posto è consolidato.

Il tabellino della partita: Borello, Gamberini 7, Frigoli 2, Macina 4, Fusco 13, Botteghi, Dini 8, Felici 15, Pesaresi 16, Monticelli. All.: Millina.

Vanno ko invece gli Angels, che nel girone emiliano-romagnolo trovano strada sbarrata a Molinella. I padroni di casa s’impongono 81-68 chiudendo i conti nel secondo tempo dopo che il primo si era chiuso sul +6 (42-36). Nel terzo quarto gli emiliani raggiungono le nove lunghezze di margine e nel quarto periodo la partita scivola via con Molinella a controllare nonostante l’ottimo sforzo difensivo della Dulca. Per gli Angels buon rientro di Abba ma pesante l’assenza di Conti.

Il tabellino: Bonfè, Mulazzani 16, Antolini, Macaru 6, Benzi 6, Rossi 6, Bedetti 17, Mari, Abba 17, Panzeri, Lombardi, Morri. All.: Serra.

