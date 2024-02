Basket serie C. I Titans vincono. Montemarciano ko

È un successo entusiasmante, quello ottenuto dalla Pallacanestro Titano su una storica rivale come Montemarciano ad Acquaviva. Nella sfida quarta contro terza della C umbro-marchigiana, a prevalere per 79-74 sono gli uomini di Millina, che restano sotto per buona parte del match ma confezionano un quarto periodo da urlo. Al di là del 16-5 dopo 5’, a comandare sono sempre gli ospiti, che con la stella Maggiotto viaggiano attorno alla doppia cifra di margine. A 10’ dalla fine è 54-62, poi il recupero con un eccellente prova balistica di Macina (6 triple). Il sorpasso è di Pesaresi (71-69 a 3’ dal gong), che mette poi anche un cruciale +4 in entrata. Il canestro della staffa è quello di Gamberini a 28“ dalla fine, quello del 78-74 al quale i marchigiani non riescono a dare risposta. Il tabellino: Borello ne, Pagliarani ne, Gamberini 17, Frigoli 18, Macina 25, Fusco 2, Dini ne, Felici 8, Pesaresi 9, Monticelli, Gasperoni ne. All.: Millina. Niente da fare nel girone B per la Dulca Santarcangelo, che perde sul campo della SG in un match di poco valore per la classifica, coi playoff ormai irraggiungibili. I bolognesi, sempre avanti nell’ultimo quarto, s’impongono 72-70, coi clementini ad accorciare solo fino al -1. Il tabellino: Bonfè, Mulazzani, Conti 16, Panzeri ne, Macaru 3, Benzi 14, Rossi 3, Rivali 14, Bedetti 8, Mari 5, Abba 5, Lombardi 2. All.: Serra.