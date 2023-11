Basket serie C. I Titans volano con Dini

La Pallacanestro Titano torna alla vittoria con il 76-67 su Assisi nell’infrasettimanale di Halloween. Il successo porta la chiara firma di Christopher Dini e di una squadra che ha concesso molto poco agli avversari. Al di là del 7-8 dei primi minuti, infatti, Assisi non sarà mai in vantaggio, coi Titans a sfruttare la vena dell’attacco per chiudere sul +5 il primo periodo (21-16). È dal 28-24 che i biancazzurri costruiscono un break importante, lo fanno con le triple degli esterni e un paio di viaggi in lunetta: è 13-0 per il 41-24, con margine che si riduce all’intervallo e anche a fine terzo quarto, ma con gli uomini di Millina sempre in controllo (58-48 al 30’). Sembra fatta a 4’30” dal gong sul 67-53, ma Assisi non molla e torna sul -5 a 120 secondi dalla fine (67-62). I Titans riprendono subito la gara in mano e non lasciano avvicinare mai gi avversari a un possesso di vantaggio, chiudendo con lucidità. Il tabellino: Borello, Gamberini 5, Frigoli 13, Macina 13, Fusco, Barbieri, Dini 24, Felici 12, Pesaresi 9, Monticelli. All.: Millina.

Era la prima di due gare in casa, coi biancazzurri che sabato ospiteranno Jesi, sempre al Multieventi Sport Domus.