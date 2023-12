Basket Serie C. Il Costone gioca una partita maiuscola. La Union Prato viene spazzata via. Partita mai in discussione e +24 finale

COSTONE

73

UNION PRATO

49

COSTONE: Brocco ne, Banchero 9, Tognazzi ne, Ceccarelli 2, Radchenko 9, Terrosi 7, Banchi 2, Zeneli 18, Piattelli, Ondo Mengue 7, Bruttini, Nasello 19. All. Tozzi.

UNION PRATO: Municchi 4, Vignozzi, Bellandi, Bogani ne, Bonetti, Corsi 17, Guasti, Biagi 5, Cavicchi 3, Dionisi 8, Saccenti 12. All. Paoletti.

Arbitri: Vumbaca, Natale.

Parziali: 17-11, 37-29, 51-41.

SIENA – Il Costone riprende il suo cammino là dove l’aveva lasciato prima del turno di riposo: vincendo e convincendo. Nella prima giornata del girone di ritorno della prima fase di campionato, battuta la Union Prato per 73-49, dopo una partita maiuscola della squadra della Piaggia, sempre padrona di un incontro assolutamente dominato dal punto di vista tecnico e fisico. Dopo il break iniziale in favore dell’Union Prato (9-2), il Costone prendeva saldamente in mano le redini del gioco, impattando prima le sorti dell’incontro e poi rifilando agli avversari un parziale di 8-0 che faceva scappare via i gialloverdi già sul finire di primo quarto. Nella seconda frazione di gioco, la musica non cambiava: gli ospiti cercavano di rimanere agganciati con la difesa a zona, ma il Costone era sempre più reattivo degli ospiti. Un potenziale gioco da tre punti di Ondo Mengue faceva toccare alla squadra di Maurizio Tozzi il +11 a metà secondo periodo. Ma era soprattutto in fase di non possesso che il Costone faceva la differenza: una difesa corale ed estremamente attenta che faceva faticare l’Union a prendere buoni tiri e che poi propiziava tanti errori dei pratesi, con tante palle recuperate dai gialloverdi (ben 14 a fine partita). Nonostante il vantaggio scendesse sotto la doppia cifra a metà partita, il Costone sembrava sempre avere in mano il controllo del match e raggiungeva il +12 (41-29) con i canestri dal post di Nasello (ancora una volta il migliore in campo). Prato non mollava e profondendo un grande sforzo difensivo ritornava sul -4. Ma ben presto il Costone rimetteva le cose a posto e, con una tripla di Terrosi, arrivava con la doppia cifra di vantaggio all’ultimo intervallo. Era il lasciapassare per un quarto quarto in cui il Costone dilagava: 8 punti in rapida successione di Zeneli (conditi da 2 triple) portavano i gialloverdi sul +20, Nasello ci metteva ancora un paio di giocate di classe, Banchero e Radchenko le schiacciate della staffa. Terminava con il +24 gialloverde.

AF