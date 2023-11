Basket Serie C. Il Costone sfida la Fides Montevarchi. Caccia alla settima vittoria consecutiva. Riccardini: "I ragazzi si sono allenati bene»

Ultima fatica del girone di andata per il Costone che, al PalaOrlandi, ospita la Fides Montevachi (palla a due alle 18, Deliallissi e Meini gli arbitri dell’incontro). I gialloverdi sono già certi di essere primi al giro di boa, avendo 6 punti di vantaggio in classifica, nonostante il turno di riposo che dovrà osservare la squadra di coach Maurizio Tozzi nella prossima giornata. "Siamo carichi, veniamo da due importanti affermazioni contro squadre di livello e ci vogliamo confermare", cosi Riccardo Riccardini (nella foto), allenatore in seconda della squadra della Piaggia. "I ragazzi si sono allenati bene – ha proseguito Riccardini – e la striscia aperta aiuta a tenere alto il morale. Non dobbiamo lasciarci distrarre da niente e dobbiamo continuare a lavorare con umiltà come abbiamo fatto fin’ora". Sono infatti 6 le vittorie consecutive sin qui ottenute da Bruttini e compagni che, contro un’altra ottima squadra come Montevarchi, non vogliono certo fermarsi. Anche per dare un’ulteriore spallata alla stagione e ad un campionato che vede i gialloverdi come dominatori assoluti. "La Fides Montevarchi – spiega il tecnico costoniano – è un’ottima formazione, e lo ha dimostrato sia in coppa, qualificandosi per le final four, sia in campionato. Quella che affronteremo è una squadra brava a non fornire punti di riferimento, che riesce a trovare energie e risorse da tutti i suoi giocatori. Dovremo affrontarla con il massimo della concentrazione. La squadra sta bene, fisicamente e psicologicamente – dice Riccardini –. Negli ultimi incontri si è visto quello che fa la differenza: lo spirito di gruppo e di sacrificio, la voglia di fare un passo in più in difesa e quella di cercare sempre il passaggio giusto per trovare il miglior tiro. È questa la chiave per far bene. Quella con Montevarchi sarà la nostra decima partita, l’ultima del girone di andata: la volontà è quella di chiudere al meglio questo spezzone di stagione davanti al nostro pubblico". Riccardini conclude con un appello al pubblico: "L’apporto dei tifosi è sempre fondamentale. Il nostro obiettivo è fare sempre bene, ma il sesto uomo deve essere quello sugli spalti".

AF