Basket Serie C. Il Costone sfida l’Union Prato al PalaOrlandi

Riprendere il cammino interrotto dal turno di riposo e rilanciarsi in un girone di ritorno dove confermare quanto di buono fatto vedere fino a questo punto. Questo lo spirito con cui il Costone riparte dopo il giro di boa della prima fase di campionato, ospitando al PalaOrlandi l’Union Prato, società nata in estate dalla fusione tra Prato Giovane e Campi Bisenzio. Palla a due alle 18, Vumbaca e Natale i due arbitri. "Affrontiamo una squadra giovane e che sa trovare buoni spunti da tutti i suoi giocatori. Nelle ultime settimane, poi, hanno anche cambiato guida tecnica, affidandosi a Tommaso Paoletti. Sicuramente, l’Union Prato verrà a Siena con tanta voglia di far bene e di metterci in difficoltà, ma sarà compito nostro farci trovare pronti". Parole del vicecoach del Costone Riccardo Riccardini a cui è affidata la presentazione del match. All’andata il Costone si impose per 73-69: oggi però la squadra di coach Tozzi sembra ben diversa da quella dell’opening game di campionato. E non solo per la striscia aperta di 7 successi consecutivi che ha lanciato la fuga solitaria del Costone in vetta alla classifica: oggi i gialloverdi sono un gruppo che gioca molto più insieme, non sfruttando solo le proprie individualità. "Stiamo bene, la squadra è al completo. Abbiamo avuto qualche attacco influenzale nei giorni scorsi ma ora è tutto superato. La verità è che non vediamo l’ora di tornare in campo – ha detto ancora Riccardo Riccardini -. Dopo una pausa così lunga, la difficoltà sarà tenere alta l’attenzione – ha proseguito il tecnico costoniano –. Ma nei ragazzi vedo la consapevolezza di aver fatto un girone di andata super e la voglia di proseguire su quei binari. Anche in allenamento la squadra ci manda ottimi segnali – ha concluso Riccardini -, un presupposto necessario per continuare a toglierci soddisfazioni".

AF