Basket Serie C. Il Costone soffre ma passa ad Agliana. La sfida si decide all’ultima azione. Bomba di Banchi per la festa gialloverde

AGLIANA

76

COSTONE

78

AGLIANA: Mucci 15, Lo Bello ne, Zita 11, Rossi ne, Andrei 9, Bibaj ne, Nieri 3, Bonistalli 4, Bardazzi ne, Nesi 11, Bacci 23, Baroncelli ne.. Allenatore Gambassi.

COSTONE: Banchero 6, Tognazzi ne, Malena ne, Ceccarelli 3, Radchenko 13, Terrosi 11, Banchi 13, Zeneli 2, Piattelli ne, Ondo Mengue 12, Bruttini 9, Nasello 8. Allenatore Tozzi.

Arbitri: Rossetti, Barbanti.

Parziali: 29-21, 40-44, 63-61.

AGLIANA – È stata la tripla di Banchi a consegnare la seconda vittoria su due incontri di poule promozione al Costone. Un bellissimo canestro allo scadere del play gialloverde che ha regalato due punti sudatissimi alla squadra di Tozzi. E questo per grandi meriti di Agliana, squadra tosta e applicata difensivamente che, con le sue difese tattiche, ha fatto sudare le proverbiali sette camice alla squadra della Piaggia. Già l’avvio di partita era stato uno shock per i gialloverdi, sotto 11-2 nei primi 3 minuti di partita. I padroni di casa concludevano davanti il primo quarto, trascinati da un super Bacci: l’ex Mens Sana è stato autore di ben 19 punti nei primi 10 minuti dell’incontro. Nel secondo quarto il Costone riusciva a serrare le proprie fila in difesa e costringeva più volte all’errore l’attacco aglianese. La parità era raggiunta a quota 39 grazie ai canestri di Terrosi, Ceccarelli e Bruttini a quota 39 pari. Mentre il primo vantaggio costoniano portava la firma di Nasello (41-39). Era poi la precisione di Terrosi dalla lunetta a regalare alla squadra di coach Maurizio Tozzi 4 punti di vantaggio all’intervallo lungo. Un vantaggio risicato che non impediva alla partita di essere combattuta e incerta per tutto l’arco del secondo tempo. L’incontro era un costante botta e risposta, sia dal punto di vista dei canestri messi a segno sia per quanto riguarda gli accorgimenti tattici impostati dai due allenatori, con le difese spesso schierate a zona nei due fronti del campo. Avvincente poi il finale di partita: dopo essere addirittura finito sotto di 5 lunghezze a 3 minuti dal termine, il Costone rimontava e trovava il canestro del sorpasso (75-74) con un tap-in di Ondo Mengue, cui rispondeva dalla parte opposta Mucci per il controsorpasso aglianese. Poi all’uscita dall’ultimo time-out il tiro vincente di Banchi che regalava la vittoria al Costone. Un risultato che vale tantissimo anche per presentarsi con fiducia al derby con la Mens Sana.

AF