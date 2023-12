Basket Serie C. Il Costone vuole allungare la ‘striscia’: "Ragioniamo gara per gara a cominciare da domani a Bottegone», dice il ds Bonelli

"Ragioniamo partita per partita. A partire dall’impegno di domani a Bottegone dove affrontiamo una squadra decisamente temibile. Specie quando gioca in casa". Parole del direttore sportivo del Costone Francesco Bonelli, a testimonianza della concentrazione massima che c’è nella squadra della Piaggia in vista dei prossimi impegni: non bastano le 8 vittorie consecutive, adesso i gialloverdi vogliono allungare la striscia e continuare a fare marcia di vertice, proseguendo il loro cammino con convinzione e autorità.

"Subito dopo ci sarà Sansepolcro – prosegue Bonelli -, unica squadra che ci ha battuto in campionato e dunque una partita molto importante per la classifica e, in prospettiva, per la seconda fase di campionato. Poi dopo la pausa c’è la Coppa che per noi è un impegno di grandissima importanza. Abbiamo già pianificato il lavoro durante il Natale, compresa un’amichevole, proprio per mantenere alta la concentrazione in vista di quell’impegno". Dichiarazioni che testimoniano la mentalità e l’attitudine del Costone. Doti che hanno permesso ai gialloverdi di prendere il largo in classifica, non solo grazie alle proprie individualità ma soprattutto grazie al gioco collettivo e allo spirito di squadra. Alla domanda se si aspettasse un rendimento così positivo del Costone, il ds Bonelli sottolinea come questo "sia un lavoro che viene da lontano, a partire dall’estate. Coach Tozzi è stata la prima scelta proprio per le sue capacità di allenare e di creare ottimi gruppi – ribadisce Bonelli -. Stesso dicasi per la conferma di Riccardini come vicecoach. Poi – prosegue - abbiamo cercato, oltre che giocatori, anche delle ottime persone dal punto di vista umano. Ne è nata una squadra in cui anche i leader condividono responsabilità e mettono sempre il collettivo davanti a tutto. Il futuro? Concludiamo bene l’anno e prepariamoci per la coppa. Poi ci sarà tempo per guardare avanti – conclude Bonelli – e ad una seconda fase da affrontare con attenzione, visto che ci portiamo dietro i punti dalla prima".

AF