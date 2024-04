Basket Serie C. Il Costone vuole chiudere in bellezza. Stasera alle 18 la sfida al Pino Firenze. Riccardini: "Non abbassiamo l’intensità»

È l’ultimo impegno di stagione regolare per il Costone. La capolista attende di sapere chi sarà la sua avversaria dei playoff e, nell’ultima partita, ospita una delle potenziali sfidanti della semifinale, Pino Firenze. Anche se, va detto, il match-point è in mano di Agliana, che ha un prezioso +2 in classifica da difendere nella trasferta di San Vincenzo. In estrema sintesi, per avere un Costone-Pino nei play-off, occorre che i fiorentini vincano al PalaOrlandi (match in programma oggi alle 18, Posarelli e Pampaloni gli arbitri) e sperare in una contemporanea sconfitta dei pistoiesi. Missione non semplice, anche perché il Costone scende in campo con la ferma volontà di non concedere sconti e di mantenere immacolato il proprio ruolino di marcia in poule promozione, dove fino a oggi sono arrivate solo vittorie per la squadra di coach Maurizio Tozzi.

"Siamo carichi, la vittoria nel derby ci ha dato un’iniezione di fiducia e di autostima. Abbiamo dimostrato una volta di più di essere una squadra solida che non si scompone davanti alle difficoltà". Inizia così la presentazione del match affidata alla vigilia al vicecoach gialloverde Riccardo Riccardini (nella foto). "Affrontiamo una partita dura – ha detto ancora Riccardini -, contro una compagine che si gioca il tutto per tutto. Per noi sarà una gara importante, vogliamo chiudere in bellezza una seconda fase che ci ha visti protagonisti. Quel che è certo è che non possiamo permetterci di abbassare l’intensità in vista dei play-off. Ho visto i ragazzi concentrati – ha concluso il tecnico costoniano – e so che non falliranno l’appuntamento. Domenica sera, poi, conosceremo il nostro avversario dei play-off e da lunedì mattina potremo iniziare a preparare gara 1. Il tutto con la massima tranquillità e lucidità, sapendo che ci siamo meritati sul campo ogni risultato ottenuto". In occasione della partita, oltre ai ragazzi delle scuole, sarà ospite della società anche una delegazione dell’associazione Le Bollicine Sport ASD che potrà così assistere dal vivo al match.

AF