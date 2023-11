Basket Serie C. Il Costone vuole ingranare la quinta. Occhio alle qualità di San Vincenzo

Il Costone vuole ingranare la quinta e continuare a fare marcia di testa. Questo l’obiettivo della squadra della Piaggia alla vigilia dell’incontro del PalaOrlandi contro San Vincenzo (palla a due alle 18). Del resto il campionato è una giungla: tra anticipi, turni di riposo e partite rimandate, la classifica è in continua evoluzione, oltre che da leggere e decifrare con grande attenzione, anche considerando quante partite sono state disputate da ogni singola squadra. Attenzione infatti a San Vincenzo, squadra che ha già osservato il turno di riposo e che non ha giocato le ultime due partite. Di fatto, nelle prime 7 giornate, San Vincenzo ha disputato solo 4 incontri. In quelle occasioni però, la squadra di coach Francesco Baroni era stata autrice di un ottimo percorso, con 3 vittorie ed una sola sconfitta. Tra l’altro, con i suoi 23.3 punti di media, il miglior realizzatore di San Vincenzo risulta essere Camillo Bianchi, vecchia conoscenza del basket senese, essendo cresciuto nelle giovanili della Mens Sana, ma anche grande ex di giornata avendo fatto il suo esordio tra i senior proprio con il Costone, nell’allora DNB (stagione 2012’13). Da capire quindi quale sarà o stato di forma degli ospiti che hanno disputato l’ultima partita il 21 ottobre scorso. In quella stessa data il Costone batteva l’Us Livorno e dava il la alla serie di vittorie consecutive (tutt’ora aperta) che gli avrebbe permesso di raggiungere l’attuale primo posto in classifica, in solitaria. Un risultato rafforzato dalla sconfitta di Prato a Montevarchi (88-73 il punteggio in favore dei valdarnesi nell’anticipo di giornata giocato mercoledì) che ha lasciato i lanieri ancora a -2 dal Costone e con una sola partita in meno. La squadra di coach Maurizio Tozzi però non vuole farsi distrarre dagli altri campi e sembra essere focalizzata su se stessa. È anche questa una delle chiavi delle 4 vittorie consecutive ottenute dai gialloverdi dopo la beffarda sconfitta di Sansepolcro.

AF