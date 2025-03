BASKET SERIE C. Il Guelfo a Urbania per risalire la china

Domani alle 18 il Guelfo Basket sarà ad Urbania per giocare la settima partita del girone di ritorno del campionato di serie C: i gialloblù proveranno a riscattare lo stop della scorsa settimana con la capolista Baskers Forlimpopoli. La squadra di Agresti andrà nelle Marche per accorciare su Urbania che attualmente ha 4 punti in più; vincere anche per provare a risalire e mettersi nella parte sinistra.

Serie C conference Marche (7a ritorno): Sutor Montegranaro-Robur Osimo, Porto Sant’Elpidio-Taurus Jesi, Baskers Forlimpopoli-Titano San Marino, Real Magnifico Pesaro-Angels Santarcangelo, Pisaurum Pesaro-Fossombrone, Stamura Ancona-Robur Falconara. Classifica: Baskers Forlimpopoli 38; Angels Santarcangelo 34; Fossombrone 30; Porto Sant’Elpidio e Urbania 24; Taurus Jesi, Pisaurum Pesaro e Titano San Marino 18; Montegranaro 16; Guelfo Basket Robur Osimo 14; Robur Falconara 10; Real Magnifico Pesaro 8; Stamura Ancona 0.