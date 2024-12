Basket serie c. Il Guelfo di Agresti si arrende subito a Fossombrone

GUELFO BASKET

63

FOSSOMBRONE

71

GUELFO BASKET: Naldi 18, Bergami 14, Martini 8, Roli 8, Benedetti 7, Santini 4, Degli Esposti Castori 2, Febbo 2, Carlone, Savino, Tarozzi, Curione. All. Agresti.

FOSSOMBRONE: Arduini 19, Pagliaro 18, Curci 14, Rosatti 12, Fabbri 5, Cavedine 3, Pierucci, Rinaldi, Capodagli, Giannetti, Scansalegna. All. Paolini.

Arbitri: Fabbri e Mollica.

Note: parziali 15-26; 28-45; 45-57.

Al Guelfo non è bastato lottare per tutta la partita, i gialloblù sono sempre stati sotto con un Fossombrone che sulle tavole del PalaMarchetti ha mostrato tutto il proprio valore. I marchigiani hanno preso in mano le redini della partita fin dalla prima palla a due, alla prima sirena fra le due squadre c’erano già 11 punti di differenza. Nei parziali gli ospiti sono stati ancora più incisivi, i guelfesi sono rimasti in scia senza riuscirci ad avvicinarsi. Il campionato ora sarà in pausa fino all’11 gennaio, i gialloblù saranno impegnati nella trasferta di Jesi.