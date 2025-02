Basket serie c. Il Guelfo di Agresti affonda ad Ancona

Nell’ultimo turno il Guelfo è andato a vincere sul campo della Stamura Ancona, la gara è finita 83-54 per gli uomini di coach Claudio Agresti. I marchigiani sono ultimi in graduatoria e fino qui hanno perso tutte le partite, il Guelfo ha giocato senza fare calcoli e senza sottovalutare gli avversari. Il punteggio si è allargato strada facendo fino al +29 dell’ultima sirena. Era importante fare risultato in primis per aggiungere punti al bottino, in secondo luogo perché nel prossimo turno arriverà al PalaMarchetti la capolista Baskers Forlimpopoli unica formazione a punteggio pieno. Quella si sabato sarà una gara decisamente proibitiva sotto tutti i punti di vista.