Basket serie C Interregionale. Baskérs in missione a Falconara

Tornano in campo questa sera, alle 21.30, i Baskérs Chemifarma Forlimpopoli, impegnati sul parquet di Falconara, per provare ad allungare ulteriormente la propria striscia vincente, giunta addirittura a 20 successi su 20, e consolidare così il primo posto in classifica.

I marchigiani sono terzultimi in classifica, ma reduci da due vittorie negli scontri diretti contro Real Pesaro e Ancona. Secondo peggior attacco del torneo, Falconara punta forte sui suoi esterni Empilo, Chiorri e Caggiula (questi ultimi due migliori realizzatori del team con 12 di media), oltre che sul lungo ex Lugo Silvio Stanzani. Da non dimenticare anche la guardia, scuola Angels Santarcangelo, Leonardo Amati.

Per Forlimpopoli, che non potrà ancora contare sugli infortunati Antonio Brighi e Jacopo Grassi, si tratta di un match da non sottovalutare: proseguire sulle ali dell’entusiasmo e blindare la prima piazza rappresenta il prossimo obiettivo da raggiungere per la truppa di coach Tumidei, per proseguire in un’annata fin qui ai limiti della perfezione.

v. r.