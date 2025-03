Basket serie C Interregionale. Baskérs, San Marino oggi rivale insidiosa

Sfida da non sottovalutare per i sempre imbattuti e scatenati Baskérs Forlimpopoli, che oggi alle 18 ospitano una lanciata Pallacanestro Titano. I sammarinesi, dopo un periodo di difficoltà, sono reduci da tre successi consecutivi. Fusco e Felici (14 punti di media a testa) sono i riferimenti di una squadra che sotto le plance può contare anche su Botteghi, mentre sugli esterni Bomba, Lorenzi e capitan Macina possono fare male.

Sulla carta non sarà dunque un match semplice per i ragazzi di coach Tumidei, che fra l’altro scontano due assenze: con quella di Jacopo Grassi, ai box per un paio di mesi a causa di uno strappo muscolare, ci sarà infatti, brutta novità di ieri, quella del play Antonio Brighi, che in allenamento in uno scontro fortuito ha riportato la frattura composta della base della falange ungueale del primo dito della mano sinistra. Brighi dovrà osservare uno stop di 15 o 20 giorni prima di tornare ad allenarsi.

I Baskérs però potranno adesso contare almeno sull’apporto del giovane Luca Lombini: esterno, classe 2006, giunge in doppio tesseramento dal settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. Il neo arrivato avrà il compito di allungare le rotazioni, oltre che di alzare la qualità degli allenamenti visti appunto i due infortunati.