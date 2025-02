Basket serie C Intrerregionale. Problema per i lanciati Baskérs: serio l’infortunio di Grassi

Dopo un inizio di stagione praticamente perfetto per i Baskérs Forlimpopoli, primi in classifica con 18 successi in altrettante gare, ora la sfida è quella di confermarsi ai massimi livelli. Per farlo, però, i forlimpopolesi non potranno contare su Jacopo Grassi (foto): l’ala di Cesenatico, infatti, ha subìto un infortunio nella sfida con Fossombrone e gli esami strumentali effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato un esteso focolaio distrattivo contusivo del gemello destro, con uno strappo di quattro centimetri. Ciò obbligherà il numero 7 biancorosso a uno stop di almeno due mesi a cui seguirà la necessaria fase di riatletizzazione: pertanto sarà difficile rivederlo in campo prima delle fasi finali dei playoff, il che priverà coach Alessandro Tumidei di una pedina importante dalla panchina, per le sue caratteristiche e per la sua duttilità. Toccherà ora al gruppo e allo staff fare quadrato per continuare la marcia in vetta alla classifica.