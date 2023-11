Basket Serie C. La beffa arriva alla fine. Galvi battuta a Romano

La Galvi Lissone non mette la ciliegina al suo girone di andata e dopo sei vittorie di fila perde lo scontro diretto con la prima della classe Romano di Lombardia che a metà campionato mette in cassaforte il primato potendo vantare sui brianzoli di Fumagalli e Bottanuco, le due immediate inseguitrici al giro di boa, ben sei lunghezze.

Cervellotica la formula di quest’anno della serie C Regionale, ma nulla è perduto per l’Apl il cui obiettivo è restare nelle prime tre, piazzamento che garantisce l’accesso diretto ai playoff per la serie B.

I bergamaschi restano invece a punteggio pieno davanti a tutti, ma non tragga in inganno il 71-64 finale maturato per intero negli ultimi 36 secondi. All’ultimo giro di lancette infatti la situazione era di perfetta parità a quota 64. Galvi incompleta senza Cristofoli, con Broggi al rientro dopo oltre un mese e con i lunghi Terreni e Collini già fuori per falli nel terzo periodo. Miglior realizzatore di squadra Tomba con 13 punti, in doppia cifra anche Marinò (11) e Fiorito (10).

Ro.San.