Basket Serie C: la Bmr domina il Mo.Ba Modena

BMR BASKET 2000

90

MO.BA MODENA

56

BMR BASKET 2000: Gaudenzi 4, Stellato, Alberione 18, Dias 21, Caroli 13, Paparella 7, Pedrazzi 4, Martelli, Amadio 8, Lusetti 9, Maramotti 6. All. Baroni.

MO.BA MODENA BASKET: Reale 7, Proli 3, Twum 3, Berni 8, Giovanelli 5, Casu 3, Malagoli 14, Mengozzi, Mantovani, Nasuti, Taddei 11, Covolo 2. All. Coppeta.

Arbitri: Zuffa e Grazioli di Bologna.

Parziali: 24-5, 45-19, 69-32.

La Bmr Basket 2000 (14) domina il posticipo di Serie C contro il Mo.Ba Modena (10), grazie al 24-5 del primo quarto, che spiana la strada ad una gara in totale controllo, con gli uomini di Baroni che agganciano così Casalecchio al quarto posto in classifica.

Sconfitta in extremis per l’iCare Cavriago (4), fanalino di coda del campionato di DR1, nel posticipo della 12esima giornata d’andata: a Bologna, contro i Giardini Margherita (14).

La formazione di coach Bellezza si arrende 70-68, rimontando 8 punti nel finale ma senza riuscire ad impattare.

In evidenza i soliti Branchini e Minardi, autori rispettivamente di 21 e 22 punti.

Stop esterno anche per il Nubilaria (6), che cade 68-54 sul campo della Vis Persiceto (14): la squadra di Freddi, nonostante i 14 di Gandellini, rimedia la quarta sconfitta consecitva e vede aggravarsi la propria posizione in classifica.

Nel posticipo di DR2 cade anche Sant’Ilario (6), che va kappao 72-69 sul campo del Parma Basket Project (12), quarto della classe. Con questa sconfitta rimane all’ottavo posto della graduatoria.

Foto: Matteo Dias della Bmr