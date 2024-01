Basket serie c. La capolista Scandiano espugna Casalecchio

CVD CASALECCHIO

58

EMIL GAS

62

CVD CASALECCHIO: Folli 10, Montanari 6, Sciarabba 2, Tabellini 9, Presti ne, Biasco 8, Fuzzi 2, Tognazzi 0, Ramzani 6, Albertini 10, Lelli 5, Rocca ne. All. Folesani.

EMIL GAS SCANDIANO: Maione ne, Fikri 7, Costoli 9, Astolfi 7, Fontanili, Bertolini 9, Brevini ne, Riccò 9, Vecchi 2, Caiti 19, Di Micco ne, Gualdi ne. All. Spaggiari.

Arbitri: Puliti di Ravenna e Mazza di Cesena.

Parziali: 15-13, 32-26, 41-47.

L’Emil Gas Scandiano (22) si conferma al vertice del campionato di Serie C espugnando l’ostico campo del CVD Casalecchio (16) al termine di un match in altalena. I bolognesi, infatti, comandano sia a metà gara che nell’ultimo quarto, prima di essere rimontati e battuti nello sprint finale dai bianco-blu, che hanno in Caiti il primattore e in Bertolini l’autore dei liberi della sicurezza.