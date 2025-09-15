Basket serie C. La Cestistica Argenta toglie i veli

Nell’ambito delle iniziative di carattere sportivo inserite nel programma della 68° Fiera di Argenta, è stata presentata la prima squadra di basket locale che militerà in serie C. La formazione che prende il nome di Sima Bio Argenta ha avuto il saluto benaugurale di avvio della stagione di pallacanestro da parte del sindaco Andrea Baldini. Una formazione, che, come spiegato dal presidente Gianpaolo Magnani e dal ds Paolo Paternoster, "si appresta ad iniziare il campionato di serie C con grinta e determinazione". Nel mentre il primo cittadino ha ricordato che "Argenta porta il proprio nome fuori provincia scontrandosi con Modena, Piacenza, Bologna, Reggio Emilia e anche in città fuori regione". Presidente e ds hanno poi posto l’accento "sull’impegno nel far crescere i propri giovani del vivaio, che attualmente sono diventati giocatori della prima squadra". E a proposito di giocatori, questi si son detti "pronti e carichi per il campionato 2025/26", dando poi appuntamento ai tifosi ed al pubblico di casa per il derby del 5 ottobre alle ore 18, contro la 4 Torri Ferrara.

n. m.