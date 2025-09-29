Basket Serie C. La Folgore deve soffrire. Ma batte la matricola
Folgore Fucecchio 64 Rosignano Sei Rose 59 FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli, Guerrieri, Galligani 2, Orsini Si. 14, Razzoli 9, Gazzarini 13, Filomeno n.e., Orsini...
Folgore Fucecchio 64Rosignano Sei Rose 59
FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli, Guerrieri, Galligani 2, Orsini Si. 14, Razzoli 9, Gazzarini 13, Filomeno n.e., Orsini St. 10, Carlotti 4, Menichetti 7, Orsucci 5. All.: Gorgeri.
ROSIGNANO SEI ROSE: Angiolini, Bartoli 3, Biancani R. 17, Brunelli, Creati 2, Dalle Ave 7, Geromin 9, Politi, Rubini 3, Spinelli, Ticà P. 13, Ticà V. 5. All.: Biancani G.
Arbitri: Massei di Viareggio e Pucciarelli di Cascina.
Parziali: 11-9; 29-21; 42-38.
FUCECCHIO – Nonostante le basse percentuali al tiro la Folgore si prende i primi due punti della stagione superando in casa la ‘matricola’ Rosignano al termine di una gara sofferta. Fuori Antolini per un serio infortunio al ginocchio, esordio per i due nuovi under appena arrivati Bonicoli (dall’Us Livorno) e Guerrieri (dal Montemurlo).
Dopo un primo quarto di studio terminato 11-9, nonostante le alte percentuali da tre degli ospiti la Folgore si mantiene avanti fino all’intervallo lungo (29-21 al 20’). Al rientro in campo, però, un parziale di 1-10 permette agli ospiti di mettere per la prima volta la testa avanti (30-31). La Folgore reagisce e si sblocca dall’arco (42-38 al 30’) con una ‘bomba’ di Gazzarrini che vale poi il più 10 (59-49). A questo punto Rosignano non molla e torna sotto, ma dalla lunetta la Folgore conserva il divario fino alla sirena.
