Basket serie c. La Folgore Fucecchio si aggiudica il Trofeo Borrelli piegando il Vaiano

Prosegue a suon di vittorie la preparazione di avvicinamento al primo impegno ufficiale in Coppa Toscana di Serie C domenica prossima a Prato per la Folgore Fucecchio. I biancoverdi si sono infatti aggiudicati il Trofeo Borrelli di Pescia. In semifinale la squadra di Gorgeri si è imposta 52-69 proprio sui padroni di casa. Capitan Gazzarrini e compagni provano a scappare subito grazie al tiro da fuori (13-21 al 10’), ma nella seconda frazione Pescia rimonta e va al riposo lungo sul 32-29. Al rientro dagli spogliatoi i fucecchiesi serrano le file e concedendo solo 9 punti ai padroni di casa (41-47 al 30’), per poi controllare nell’ultimo tempino. Questo il tabellino biancoverde: Bonicoli 1, Carlotti 10, Antolini 7, Galligani 6, Orsini Si. 12, Razzoli 6, Gazzarrini 9, Filomeno, Menichetti 18, Orsucci.

Nella finalissima la Folgore Boldrini Sellerie piega poi Vaiano con il punteggio di 69-62. Primo quarto molto equilibrato con un Vaiano molto aggressivo che manda spesso in lunetta i fucecchiesi rimanendo comunque sempre attaccato (24-22 al 10’). Pochi canestri invece nel secondo quarto con gli uomini di Gorgeri che chiudono comunque avanti sul 36-31 all’intervallo lungo. Anche stavolta è nel terzino tempino che i biancoverdi piazzano l’allungo decisivo (56-44 al 30’). Nell’ultimo periodo, infatti, Vaiano prova a rientrare arrivando fino al meno tre sul 62-59 ma ci pensa Carlotti negli ultimi minuti a ricacciarlo indietro. In entrambe le sfide è rimasto in panchina Stefano Orsini, ai box per recuperare da alcuni piccoli acciacchi in fase di preparazione. Questo il tabellino biancoverde della finale: Bonicoli 2, Antolini 8, Galligani, Orsini Si. 11, Razzoli 9, Gazzarrini 3, Filomeno n.e., Orsini St. n.e., Carlotti 24, Menichetti 12, Orsucci.