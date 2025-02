Basket Serie C. La Galvi Lissone è carica. Proverà a fare paura alla capolista Cerro

In classifica ci sono sette vittorie di differenza. Non è detto però che stasera al PalaFarè (ore 21) tutta questa differenza si vedrà in campo tra i padroni di casa della Galvi Lissone e la capolista, un po’ a sorpresa, del girone D Pallacanestro Cerro Maggiore. Compito difficile ma non impossibile per la squadra di Alessandro Galli (foto) che sul proprio parquet può mettere in difficoltà chiunque. Le pericolanti Busnago e Varedo scendono in campo sempre oggi ma alle 18.30. La Eco Peg è di scena a Basiglio a MilanoTre che all’andata si impose in volata. Scontro diretto invece per i “collegiali“ che ospitano Opera. Bel posticipo con tanti ex in campo domani alle 18 al PalaSomaschini, tana del Basket Seregno opposta alla Virtus Cermenate che pare avere superato il momento no invernale e arriva alla Porada con una striscia di quattro vittorie. Ma i locali, se sapranno recuperare gli infortunati, possono metterle paura.

Ro.San.