Basket serie C. La Juve torna in campo con il pensiero ad Andrea

Dopo la fondamentale vittoria contro San Vincenzo, la Bnv Juve Pontedera è attesa da un’altra sfida cruciale nel percorso salvezza. Oggi alle ore 18:30, la squadra sarà impegnata nella lunga e insidiosa trasferta contro Sansepolcro, e dovrà fare i conti con il viaggio di oltre due ore, un fattore che potrebbe influire sulla freschezza fisica e mentale.

Servirà quindi il giusto atteggiamento fin dal primo minuto per cercare di portare a casa altri due punti fondamentali. La vittoria contro San Vincenzo ha rappresentato una boccata d’ossigeno per la classifica e soprattutto, un’iniezione di fiducia dopo la pesante sconfitta subita a Fucecchio ma la squadra ha reagito con carattere, riuscendo a battere un avversario di grande qualità, con giocatori esperti per una prestazione solida, costruita su un’ottima tenuta difensiva e sulla capacità di sfruttare al meglio il gioco interno, sopperendo a una serata poco brillante nel tiro da tre punti. Ora serve continuità: la lotta per salvezza è apertissima e ogni punto può fare la differenza.

Sansepolcro è una squadra che pur avendo rotazioni limitate, dispone di giocatori di talento in grado di fare la differenza e in casa ha spesso dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari, grazie a un gioco intenso e a una difesa aggressiva. Prima dell’inizio però, ci sarà spazio per un momento di grande emozione dove l’intera Toscana cestistica renderà omaggio alla memoria di Andrea Pierini, figura centrale per il basket regionale e per la Juve Pontedera. Il presidente FIP Toscana, Massimo Faraoni, ha disposto che in tutte le gare del weekend, di categoria senior e giovanile, venga osservato un minuto di raccoglimento in suo ricordo. La scomparsa di Pierini (nella foto) ha lasciato un grande vuoto nel movimento, privandolo di una persona appassionata a cui ha dedicato tempo ed energie alla crescita della pallacanestro giovanile.

Andrea Martina Torre