Basket serie C. "La Mens Sana ha vinto Agliana da grande squadra»

"Siamo cresciuti durante il corso della partita, riuscendo a venir fuori dalle difficoltà che ci ha messo davanti Agliana, un’ottima squadra che merita molto di più rispetto a quanto non dica la classifica. E questo è un ottimo segnale: significa che stiamo maturando molto". Così Alessio Sabia al termine della sofferta ma altrettanto importante vittoria della sua Mens Sana su Agliana. Sabia è stato grande protagonista dell’incontro con 16 punti e una presenza fisica costante nelle situazioni di lotta: un fattore fondamentale e decisivo per arrivare alla vittoria in un match intenso e combattuto come pochi altri. Tra le 4 casalinghe, quella contro Agliana è stata la vittoria più lottata. Miglior realizzatore biancoverde è stato Prosek con 23 punti. "Mi trovo molto bene con lui – ha detto ancora Sabia – sia in attacco che in difesa. Siamo un bel tandem. Considerando che mancava anche Iozzi, era importante rispondere bene (e insieme) sul campo".

"Abbiamo vinto da grande squadra", ha sottolineato poi capitan Edoardo Pannini, altro protagonista del match, specie per quei 2 recuperi nei frangenti caldi dell’ultimo quarto che hanno permesso ai biancoverdi di restare in vantaggio. Nonostante Agliana non demordesse e cecasse con ogni mezzo di recuperare terreno. "Sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni – ha sottolineato Pannini –. Eravamo senza Iozzi e con Puccioni e Tognazzi con problemi fisici. Ma tutti, loro 2 in primis, hanno dato il 100%. Specie in una serata in cui non riesci a segnare, tutti devono fare qualcosa in più per la squadra: contro Agliana lo hanno fatto tutti. Era troppo importante vincere e ce l’abbiamo fatta. Sabato andiamo in casa della capolista – ha concluso il capitano -: ricaricate le pile, ci prepareremo al meglio per la partita di Firenze, sperando di portare a casa i due punti".

AF