Basket Serie C. La Mens Sana tira il fiato ma si concentra già su Agliana

Fine settimana di pausa per la Mens Sana. L’ottava di campionato impone ai biancoverdi il turno di riposo: uno stop da sfruttare soprattutto per ricaricare le pile in vista del tour de force che l’attende la prossima settimana. Mercoledì, alle ore 20.45 al PalaCorsoni, va infatti in scena il recupero del match con Agliana degli ex Bacci e Lazzeri; sabato prossimo invece la sfida al vertice in casa dell’attuale capolista Pino Firenze (18 novembre, alle 18,30). Partite in cui non ci sarà Iozzi, appiedato dal giudice sportivo, dopo che era già stato assente nell’ultimo match vinto dai biancoverdi con Carrara, a causa dell’infortunio al naso subito a Pisa. "Siamo in un girone molto equilibrato. Il livello probabilmente non è altissimo, non ci sono squadre costruite per ammazzare il campionato, in tutte le compagini ci sono giovani interessanti e ottimi allenatori, molti dei quali fanno la serie C da anni. Credo la Mens Sana se la possa giocare fino alla fine". Parole di coach Paolo Betti in un’ampia intervista a OkSiena, in cui ha parlato anche dei suoi trascorsi a Castelfiorentino insieme all’ex Mens Sana Alessandro Magro. "La squadra ha grandi margini di miglioramento – ha detto ancora il tecnico biancoverde parlando della Mens Sana di oggi -. È una squadra nuova, come del resto è nuovo l’allenatore: anche per me, come per i giocatori, ci sono stati e ci sono situazioni e concetti nuovi coi quali avere a che fare, in allenamento e in partita. È un processo che va avanti e che spero ci porti a crescere ulteriormente col passare del tempo". La Mens Sana ieri ha espresso anche il suo cordoglio per la prematura scomparsa della storica tifosa Maria Teresa Soldatini, per tutti "Resy", prematuramente scomparsa.

AF