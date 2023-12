Basket serie C. La Sbf esonera Fels. Campi coach, Maione vice

La nona sconfitta consecutiva è costata il posto ad Andrea Fels, che da ieri non è più il capo allenatore della Scuola Basket Ferrara. La società presieduta da Roberto Gullini e dal vice Stefano Cazzanti ha maturato il cambio di rotta dopo il ko interno di sabato sera contro la Sg Fortitudo, arrivato al termine di una partita condotta per trenta minuti e gettata alle ortiche nell’ultimo quarto, come spesso è capitato in questo scorcio di stagione. Al posto di Fels la Sbf ha promosso il vice Mattia Campi, che dal prossimo impegno con Forlimpopoli guiderà in panchina Costanzelli e compagni, per cercare di invertire un trend negativo preoccupante; Fels rimarrà in società nel ruolo di responsabile del settore giovanile, mentre a fianco di Campi siederà Nando Maione, fino all’anno scorso assistente al Kleb.

j.c.