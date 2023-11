Basket serie C: la Sbf riceve . San Lazzaro

In Serie C, gara da non sbagliare stasera per la Scuola Basket, che alla Bondi Arena ospita San Lazzaro con l’obiettivo di schiodarsi finalmente da quota zero punti in classifica e mettersi alle spalle questo brutto inizio.

I bianconeri, dopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend, affrontano una formazione in un buon momento, reduce dalla vittoria 88-81 contro Guelfo Basket. Ferrara invece ha un disperato bisogno di trovare un successo che le toglierebbe di dosso la ruggine di queste prime cinque uscite, in cui la truppa di coach Fels ha alternato buone cose a passaggi a vuoto, soprattutto negli ultimi quarti, che non le hanno permesso di portare a casa i primi due punti.

Durante l’intervallo ci sarà spazio per i bambini del minibasket che si sfideranno in divertenti giochi per aggiudicarsi i gadget targati Scuola Basket Ferrara.

j.c.