Basket serie c. La Sima Bio Argenta riceve Novellara

Torna in campo questa seria la Sima Bio Argenta, alle 21 sul parquet di Consandolo contro Novellara, per il campionato di serie C di basket. Questa la vigilia di coach Ortasi: "La squadra è molto motivata dopo l’ultima vittoria contro la Fortitudo, purtroppo deve fare i conti con diversi infortuni ma siamo sicuri che chiunque verrà chiamato in causa saprà dare il massimo. Riteniamo che la partita con Novellara sia fondamentale per scongiurare la retrocessione diretta e vogliamo rifarci dopo la partita dell’andata. Loro sono una squadra molto esperta e fisica, noi dovremo far vedere quanto siamo cresciuti sotto l’aspetto mentale nel reggere l’urto di squadre come questa. Loro hanno cambiato allenatore da due partite e questo aumenta l’imprevedibilità della sfida. Chiamiamo a raccolta ancora una volta il pubblico di Argenta per sostenere i nostri ragazzi".