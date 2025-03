Basket Serie C: la simpatia delle ragazze dell’US Reggio Emilia. "Siamo felicissime: abbiamo vinto dopo 46 kappao di fila»

Ultima in classifica ma capolista del premio simpatia. La vittoria colta dall’US Reggio Emilia, meglio conosciuta come Arti Grafiche, sponsor del sodalizio cittadino da diversi decenni, in casa del Basket Tricolore per 31-42, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile, è valsa per le ragazze di coach Bonincontro un post sulla pagina social "L’umiltà di chiamarsi Minors", molto in voga fra i cestisti delle serie minori del basket.

Infatti, questi non sono solo i primi due punti stagionali: l’US Reggio Emilia è tornata ad assaporare il gusto della vittoria dopo oltre due anni di astinenza e, con spirito da vere "minors", le ragazze reggiane hanno deciso di scrivere alla pagina social che ha prontamente dato spazio alla loro, per così dire, impresa. "Ciao Minors, - si legge nel post - siamo la US Reggio Emilia, squadra di Serie C emiliana. Vi scriviamo per raccontarvi un evento eccezionale. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto dopo due anni, tre mesi e cinque giorni. La nostra unica vittoria era stata un 35-34 contro Borgonovo. Era il 3 Dicembre 2022. Abbiamo vinto dopo 46 sconfitte consecutive. Senza contare tutte le amichevoli perse. Tre anni fa iniziò la nostra avventura, la prima partita stagionale a Parma si chiuse sul 69-12. Sì, esatto. Dodici punti segnati. E una gara a Castelfranco terminò 106-21. Ma in tutto questo tempo siamo diventate più amiche, siamo diventate ancora più squadra. Ci troviamo a fare aperitivo prima di allenamento, andiamo sempre fuori insieme almeno una volta a settimana. Siamo pure andate in vacanza assieme, e ci torneremo anche quest’anno. Dopo la vittoria contro Tricolore Basket, siamo andate a ballare e, sapendo della nostra impresa, il vocalist ci ha acclamato più volte! Questa per noi è la pallacanestro. La vittoria è l’ultima cosa che conta. Ma, oggi, siamo felici come non mai".

Cesare Corbelli