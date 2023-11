Basket Serie C, la vittoria ritrovata. Sorriso Modena con Montecchio

Serie C unica, girone A: torna al successo, pur non brillando nell’approccio alla gara, Modena Basket (Taddei 15, Reale 14) che regola, alle ’Ferraris’, Montecchio per 74-65. Nonostante un secondo e terzo periodo sottotono, Modena torna avanti nella quarta frazione, muovendo meglio palla e, soprattutto, stringendo in difesa. Nel finale, i tiri liberi sentenziano il successo. Divisione Regionale 1, girone A: sontuosa vittoria della Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 19, Tomesani 15), che sbanca il parquet di Persiceto con un netto 64-82. La svolta del match la si ha nel primo tempo: il 16-23 ospite dopo 10’, si allarga diventando 34-49 alla pausa lunga, grazie soprattutto alle triple castelfranchesi (Govoni-Coslovi-Tomesani) mandate a bersaglio nella seconda frazione, ed a un esaltante gioco di squadra. Dopo la pausa, i modenesi sono bravi a restare concentrati limitando gli attacchi persicetani; il tutto sfocia nel quarto successo stagionale. Cade, invece, la capolista SPV Vignola (Cappelli 18, Torricelli 14), che si arrende 72-69 sul campo di Casalecchio. Dopo il 19-19 del primo quarto, Vignola lascia spazio ad un incontenibile Mazzoli, che caccia i giallo-neri a -14 alla pausa; nel secondo tempo SPV reagisce e sgretola lo svantaggio ma non riesce a mettere il naso avanti.

Serie B femminile girone A: altra vittoria per le Sisters Piumazzo (Koral 17, Cattabiani), che battono 82-57 la Valtarese. Il 39-32 della pausa diventa 59-46 alla penultima sirena, per poi progredire vistosamente grazie al tiro da 3 punti (Koral-Melloni) che spiana la strada verso la nona sinfonia consecutiva. Vince anche la Wamgroup Cavezzo (Verona 17, Pronkina e Siligardi 12), che supera 60-59 Magik Parma. Cavezzo vola a +15 a metà primo quarto, per poi farsi riprendere ed andare al riposo 32-26. Equilibrio per tutto il secondo tempo, con le modenesi che vengono messe in difficoltà, ma riescono a ottenere il successo.

Davide Ceglia