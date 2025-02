Basket Serie C. Landini amplia lo staff

LERICI

Match importante in chiave salvezza per la Landini Lerici attesa oggi alle 18 al Palabiagini dal My Basket Genova con cui condivide (insieme a Cuneo) l’ultima posizione in classifica. Subito dopo alle 21, la Landini Femminile ricevere la Cestistica Savonese per il campionato di Serie C. In Divisione Regionale 1 maschile la Golfo dei Poeti, fa visita al Pegli domani alle 18. Intanto la Gino Landini Lerici e Golfo dei Poeti si preparano a un’importante novità per la prossima stagione. Due figure storiche del basket locale, Augusto Agnesetti ed Enrico Fiore, rientrano infatti nell’organigramma del club lericino pronti a supportare lo staff tecnico del Progetto Golfo dei Poeti. Augusto Agnesetti, allenatore e giocatore di lunga esperienza, è un’icona della palla a spicchi spezzina. Ha lavorato con alcune delle più importanti società della provincia, tra cui Spezia Basket, Cdm La Spezia e Dlf ed è stato anche fondatore del centro Mb del Don Bosco. Agnesetti affiancherà il lavoro dello staff tecnico, portando il suo bagaglio di esperienze. Enrico Fiore, allenatore di basket, istruttore di mini-basket e preparatore atletico, ha alle spalle anni di attività nelle giovanili e nella preparazione fisica. Agnesetti e Fiore si uniranno a uno staff tecnico che le società hanno intenzione di confermare anche per la prossima stagione. La mossa fa parte di un percorso di un rinnovamento che il club ha intrapreso con Arcola Basket e Scuola Basket Sarzana, con l’obiettivo di garantire partner competitività a livello regionale e interregionale.

Nella foto: Enrico Fiore