BASKET SERIE C: L’ANTICIPO COL TRIONFO DEI VALDARNESI. Prato va ko con una Fides in gran forma

La Fides Wetech’s ha dato il primo dispiacere del campionato di serie C Unica alla Pallacanestro Prato, fino a mercoledì scorso imbattuta, volando al secondo posto in classifica con 10 punti e a due dalla vetta. Netto e certificato dall’88-73 finale, nell’anticipo dell’ottava giornata, il successo dei gialloverdi montevarchini, tanto più prezioso se si pensa che dovranno recuperare una gara. Giovedì prossimo, infatti, giocheranno a San Vincenzo l’incontro saltato per il maltempo domenica passata. L’accoglienza ai pratesi, a loro volta duramente colpiti dall’alluvione, è stata affettuosa.

Al Pala Matteotti gli ospiti sono partiti forte ma Pedicone e soci hanno risposto per le rime. Cammin facendo nella Wetech’s si scatena Tommaso Sereni, che trascina i suoi all’intervallo in vantaggio di sette lunghezze, 48-41. Il resto, nella seconda parte del match, è merito dell’intensità difensiva dei fidessini, bravi a frenare la rimonta degli avversari e a dilatare anzi il divario sino al più 15 definitivo.

G.B.