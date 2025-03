Basket Serie C. Le brianzole perdono tutte. Lissone deve preoccuparsi

Weekend nero per le brianzole in C. Tutte perdono e tutte sono a rischio di fare i playout o, addirittura, di retrocedere direttamente; è il caso della Eco Peg Varedo fanalino di coda a -6. Nel weekend i blues hanno lottato a Gorgonzola prima di uscire sconfitti 69-62.

La Galvi Lissone perde anche tra le mura amiche contro la seconda forza del torneo Pallacanestro Milano. Gli attuali 18 punti mettono tutt’altro che al riparo dai pericoli la squadra di Alessandro Galli nettamente battuta sabato 87-69. Ultimo segnale di vita nel secondo quarto la tripla di Villa per il 27-23, poi un parzialone dei milanesi di 17-2 fissa il punteggio all’intervallo lungo di 29-43 che fa scorrere con notevole anticipo i titoli di coda. Esordio per l’ultimo acquisto Turano (4 punti), per rivedere Marinò servono altri 15-20 giorni.

Cade in volata il Basket Seregno trafitto a Basiglio contro MilanoTre da due tiri liberi di Merlati allo scadere per il 70-69. La Fortitudo Busnago nulla può a Milano contro la Bocconi vittoriosa 86-73.

Ro.San.