Basket serie C, le gare di oggi. Despar 4T, quasi derby col Cvd. Argenta ci prova

Prima di due trasferte consecutive per la Despar 4 Torri, che stasera sarà impegnata sul parquet del Cvd Casalecchio in quello...

di STEFANO MANFREDINI
1 novembre 2025
Prima di due trasferte consecutive per la Despar 4 Torri, che stasera sarà impegnata sul parquet del Cvd Casalecchio in quello che è a tutti gli effetti un derby e, soprattutto, uno scontro diretto per la permanenza in categoria. La squadra padrona di casa è formata, infatti, in gran parte dai ragazzi dell’U19 Eccellenza della Bondi Vis 2008 Ferrara di coach Santi, con l’aggiunta, tra gli altri, dell’ex granata Robert Zaharia.

Casalecchio, dopo le due vittorie con Ozzano e Scandiano, ha dovuto cedere il passo a Vignola, Fortitudo e Piacenza. Anche la Despar arriva allo scontro diretto con tre sconfitte consecutive: l’ultimo successo è nel derby sul campo di Argenta della seconda giornata di campionato. I ragazzi di Dalpozzo vanno adesso in cerca dei due punti per agganciare proprio Casalecchio in classifica: fischio di inizio alle 21 alla palestra Alutto di Bologna.

Turno casalingo a Consandolo per la Sima Bio Argenta, che alle 19 riceve Castelnovo Monti. Le parole della vigilia di Bolognesi: "La squadra viene da una buona partita giocata contro Francia, l’avversario che andremo ad affrontare è di prima fascia, ma cercheremo di metterlo in difficoltà".

© Riproduzione riservata

